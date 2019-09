2000 Beweis-Versuche, dass es Bielefeld nicht gibt

Bielefeld (dpa/lnw) - Rund 2000 Menschen versuchen bei dem Millionen-Gewinnspiel zur so genannten Bielefeld-Verschwörung zu beweisen, dass es die Stadt in Ostwestfalen nicht gibt. «Die Reaktionen aus aller Welt auf unsere Aktion sind schlichtweg unglaublich und haben unserem Team witzige und intensive Tage beschert», sagte der Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, Martin Knabenreich, am Donnerstag laut einer Mitteilung. Der Einsendeschluss für die Beweise war am Mittwoch um Mitternacht. Bielefeld Marketing will nun nach eigenen Angaben die Argumente mit Experten prüfen und am 17. September das Ergebnis des Gewinnspiels präsentieren.

Von dpa