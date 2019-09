Kampf um SPD-Vorsitz: NRW-Jusos unterstützen Walter-Borjans

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf um den SPD-Bundesvorsitz unterstützen die NRW-Jusos Ex-Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans und dessen Teampartnerin Saskia Esken. «Das Duo Esken/Borjans verfügt über eine breite Unterstützung bei uns Jusos», teilte die nordrhein-westfälische Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal am Mittwochabend nach der ersten der 23 Regionalkonferenzen der SPD mit. Beide kämen ihren inhaltlichen Vorstellungen einer Neuausrichtung am nächsten. Das Tandem stehe «für den Aufbruch in der SPD und glaubhaft für sozialdemokratische Politik». Sie wirkten integrierend «und bieten dadurch das Potenzial, die Partei zu einen.»

Von dpa