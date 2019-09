Bundesgericht entscheidet über Algenzusätze in Bio-Sojadrink

Leipzig (dpa) - Darf eine calciumhaltige Alge in einen Sojadrink gemischt werden und ist das dann noch «Bio»? Über diese Frage verhandelt an diesem Donnerstag (ab 10.00 Uhr) das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es geht um die Klage eines Herstellers von Soja- und Reisgetränken aus Nordrhein-Westfalen. Seinem als «Bio» gekennzeichneten Sojadrink ist die calciumhaltige Alge Lithothamnium calcareum zugesetzt. Aus Sicht des Landes ist das bei Bio-Produkten allerdings unzulässig.