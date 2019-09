Erkelenz (dpa/lnw) - Ein Heilpraktiker, der eine Patientin in tiefe Hypnose versetzt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert hat, ist am Donnerstag zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er habe versucht, der Frau einzureden, sie beide seien weltbekannte Pornostars und müssten für einen neuen Film üben, stellte der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Erkelenz, Stefan Meuters, am Donnerstag in seiner Urteilsbegründung fest.

Die Patientin hatte nicht mitgemacht, so war es bei dem Versuch geblieben. Das Gericht verurteilte den 62-Jährigen aus Wegberg wegen versuchter sexueller Nötigung zulasten einer willenlosen Person und wegen unerlaubten Drogenbesitzes.

Die Frau hatte bei einer Sitzung im September 2017 heimlich einen Ton-Mitschnitt gemacht und dann die Polizei eingeschaltet. Zuvor habe sie mehrere Alpträume gehabt und einen Verdacht gegen den Mann gehegt. Polizisten fanden bei einer Hausdurchsuchung Drogen bei dem Mann. Der 62-Jährige hatte hat nach Gerichtsangaben in der nicht-öffentlichen Sitzung gestanden. Seine Zulassung als Heilpraktiker hat er den Angaben nach mittlerweile verloren und arbeitet jetzt als Tier-Heilpraktiker. Das Alter der Frau wurde nicht genannt.