Füchse Berlin verlieren überraschend gegen Minden

Berlin (dpa/bb) - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga überraschend ihre zweite Saison-Niederlage kassiert. Am Mittwochabend unterlagen die Berliner nach einer schwachen Leistung Außenseiter GWD Minden mit 25:29 (12:13). Damit rutschten die Füchse in der Tabelle auf Platz elf ab. Beste Berliner Werfer vor 6276 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Hans Lindberg mit sieben und Paul Drux mit sechs Toren.

Von dpa