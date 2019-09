Fußballer rufen «Sieg Heil» bei Feier: Stadt reagiert

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Die Stadtverwaltung von Porta Westfalica hat auf ein Handy-Video reagiert, das nach Medienberichten Mitglieder des Fußballvereins TuS Holzhausen/Porta zeigt, die bei ihrer Aufstiegsfeier mehrfach «Sieg Heil» rufen: «Die Stadt Porta Westfalica wird sich in dieser Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft und den Verfassungsschutz wenden», hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Von dpa