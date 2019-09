In fünf Metern Höhe: Gleitschirm bleibt in Baum hängen

Hennef (dpa/lnw) - Ein Gleitschirmflieger ist in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) am Mittwoch direkt nach dem Start abgestürzt und in fünf Metern Höhe in einem Baum hängen geblieben. Der Mann konnte unverletzt von der Feuerwehr geborgen werden.