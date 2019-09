Nach Brandt: Reus will Havertz nach Dortmund locken

Hamburg (dpa) - Nach seiner erfolgreichen Mission bei Julian Brandt will sich Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus auch bei Kai Havertz als Vermittler betätigen und den Nationalmannschafts-Kollegen von Bayer Leverkusen zum BVB locken. «Ich werde alles versuchen, ihn nach Dortmund zu lotsen», sagte Reus zu Sport1: «Ich weiß nicht, wie weit es ablösesummentechnisch noch in die Höhe geht und es Dortmund vielleicht nicht zu viel ist. Aber ich werde mein Bestes geben. So, wie ich es bei Julian (Brandt) gemacht habe.»