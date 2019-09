Wollten den Dom angucken: Polizei greift nachts Kinder auf

Köln (dpa/lnw) - Vor einer Container-Wache am Kölner Hauptbahnhof fielen der Bundespolizei am Dienstag gegen 23 Uhr zwei Kinder auf: die 11 und 13 Jahre alten Mädchen aus Köln sagten den überraschten Streifenbeamten, dass sie gekommen sein, um den Dom zu besichtigen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, riefen die Beamten die Eltern der beiden Freundinnen an. Sie holten die Mädchen an der Wache ab.

Von dpa