Wohnungsbau auf Kleingartenflächen? Druck steigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der Wohnungsnot in vielen Großstädten steigt der Druck auf Kleingartenflächen. Die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen lehnen Garantien für den Erhalt von Schrebergärten-Anlagen ab. Überlegungen, aus bisherigen Kleingartenflächen Bauland zu gewinnen, sollten aber «nur in Ausnahmefällen und nach sorgfältiger Abwägung erfolgen», heißt es in eine Stellungnahme für eine Expertenanhörung zur Zukunft der Kleingärten am Mittwoch im Landtag.

Von dpa