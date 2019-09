Drei DHL-Mitarbeiter öffneten Pakete und stahlen Wertsachen

Köln (dpa) - Drei Innendienstmitarbeiter des Paketdienstes DHL sollen in einem Zustellzentrum in Köln Wertsachen aus 75 Paketen entwendet und diese dann leer weiterverschickt haben. Fast 200 Pakete seien von ihnen 2018 geöffnet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Sie stahlen demnach unter anderem Handys, Armbanduhren, Damenhandtaschen von Luxusmarken, Münzsammlungen, Sportschuhe und Designerartikel. Der haftungsrechtliche Schaden beläuft sich demzufolge auf 120 000 Euro.

Von dpa