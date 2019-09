Zwei Tote nach Familienstreit im Münsterland

Nottuln-Appelhülsen (dpa/lnw) - Polizisten haben im Kreis Coesfeld die Leiche einer 27-Jährigen und ihren toten 34 Jahre alten Lebensgefährten entdeckt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatten Zeugen kurz nach Mitternacht die Polizei wegen eines Familienstreits in Nottuln-Appelhülsen alarmiert. Als die Beamten eintrafen, waren das Paar aus Syrien schon nicht mehr in der Wohnung. Als Nachbarn darauf hinwiesen, dass der Mann der Frau gegenüber möglicherweise gewalttätig sein könnte, wurde nach den beiden Personen unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht.

