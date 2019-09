Opposition fordert Einsetzung einer Kinderschutzkommission

Der NRW-Landtag hat bereits einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der Ermittlungspannen und Behördendefizite im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall von Lügde aufklären soll.

In NRW haben Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung deutlich zugenommen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamts stieg deren Zahl 2018 im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent auf rund 43 500 Fälle.

Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte im Juli ein Konzept präsentiert, wie Kinder und Jugendliche in NRW besser vor sexualisierter Gewalt geschützt werden könnten. Die Grünen hatten die Vorschläge als zu unverbindlich kritisiert.

Auch im niedersächsischen Landtag in Hannover wird über die Einrichtung einer Kinderschutzkommission als Konsequenz aus den jahrelang unentdeckten Gewalttaten diskutiert. Das niedersächsische Jugendamt Hameln hatte dem mutmaßlichen Haupttäter im Fall Lügde trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen.

Im Prozess um den jahrelangen sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde will das Landgericht Detmold am Donnerstag die Urteile gegen die beiden Angeklagten verkünden.