Nachhaltigkeit immer wichtiger bei Baby- und Kinderprodukten

Köln (dpa) - Die deutschen Hersteller von Baby- und Kinderprodukten nehmen in diesem Jahr verstärkt das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. «Schon seit geraumer Zeit beobachten wir den anwachsenden Trend zu nachhaltigen Produkten», sagte der Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse, Markus Oster, am Dienstag im Vorfeld der am 19. September startenden Messe «Kind + Jugend». Ein Nachhaltigkeitssiegel zusammen mit dem BTW Handelsverband Textil soll demnach etwa mehr als 30 Aussteller aus dem Textilbereich für ihre nachhaltigen Produkte kennzeichnen.

Von dpa