Mobilfunkausbau kommt etwas voran: Funklöcher bleiben aber

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Netzbetreiber haben einige Lücken im NRW-Mobilfunknetz geschlossen. 92,6 Prozent der Fläche des Bundeslandes seien nun mit LTE (4G) versorgt, teilte das NRW-Wirtschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mit. Eine Vergleichszahl lag nicht vor, nach Behördenangaben stieg der Wert in den vergangenen Monaten aber deutlich. Bis Ende 2020 soll die Abdeckung bei 94 Prozent liegen.

Von dpa