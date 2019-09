Rechnungshüter fordern Regierung zu Schuldenabbau auf

Mandt ermahnte die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) angesichts der Anzeichen für ein schwächeres Wirtschaftswachstum und damit weniger stark steigender Steuereinnahmen zu mehr Ausgabendisziplin. Von kommendem Jahr an gelte auch in NRW die Schuldenbremse. «Auf längere Sicht dürfte es für die Landesregierung zunehmend schwieriger werden, den Landeshaushalt auf diesem vorgegebenen Weg zu halten», sagte Mandt. Schwarz-Gelb habe mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium und der Finanzierung der Kita-Betreuung «kostenintensive Maßnahmen» ergriffen und «sich einiges vorgenommen, was es auch zu finanzieren gilt». Auch die Zahl der Versorgungsberechtigten werde absehbar steigen.