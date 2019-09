Weltkriegsbombe: Sperren ignoriert und Polizist angegriffen

Im Stadtteil Ehrenfeld mussten am Montag 4800 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Zudem konnten wegen der Sperrung ab Montagmittag keine Züge am Bahnhof Ehrenfeld halten. Betroffen waren mehrere Regionalzug-Verbindungen. Der Blindgänger war am Morgen bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. In einem Radius von rund 300 Metern mussten sich die Anwohner vorsorglich in Sicherheit bringen.

Die Freigabe für die Entschärfung sollte gegen 19 Uhr erfolgen. In einer Anlaufstelle in einer Schule hielten sich am frühen Abend 125 Personen auf. Es habe 58 Krankentransporte gegeben. Fast 100 Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und Verkehrsdienstes waren im Einsatz.