Schüler sprechen mit Holocaust-Überlebender im Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im nordrhein-westfälischen Landtag hat am Montag die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher mit mehr als hundert Schülern gesprochen. Die in New York lebende jüdische 84-Jährige berichtete in dem Zeitzeugen-Gespräch von ihrem Schicksal im Nationalsozialismus. Die 1934 in Süddeutschland Geborene war als Kind in das NS-Konzentrationslager Theresienstadt gebracht worden. 20 ihrer Verwandten starben. 1946 emigrierte sie mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten.

Von dpa