Sporttaucher verunglückt in Sauerland-See

Brilon (dpa/lnw) - Ein 53-Jähriger Mann ist aus unbekannten Gründen bei einem Tauchunfall in einem See bei Brilon ums Leben gekommen. Der Taucher habe beim Wiederaufstieg ein Problem bekommen. Der 53-Jährige aus Mainz konnte von seinem Mittaucher und weiteren Zeugen nur noch leblos aus dem Wasser gezogen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte stellten den Tod fest.