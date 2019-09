«Die Stadt Herne wird weiter in der Wohnung nach Indizien dafür suchen, dem mutmaßlichen früheren Besitzer nachzuweisen, dass ihm die Schlange zuzuordnen ist», hieß es in einer Mitteilung. Dies geschehe, um entstandene Kosten von ihm zurückfordern zu können. «Die Wohnung wurde versiegelt, sodass er zunächst nicht in seine Wohnung zurückkehren sollte.» Bis man etwas zur Höhe der Kosten sagen könne, werde es noch einige Tage dauern.

Die hochgiftige Monokelkobra war am Freitag nach tagelanger Suche außen an dem Mehrfamilienhaus in Herne gefangen worden. Bis auf den mutmaßlichen Halter seien inzwischen alle Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Der Mann war am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.