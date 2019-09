Hamm (dpa/lnw) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Verletzten ist eine Seniorin in der Nacht zum Montag im Krankenhaus gestorben. «Ob der Brand todesursächlich war, muss eine Obduktion klären», teilte die Polizei mit. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag in der Wohnung der 86-Jährigen ausgebrochen. Ein Rauchmelder hatte die Nachbarn alarmiert.

Von dpa