Vermeintlicher Ballon-Absturz war wohl optische Täuschung

Brilon (dpa/lnw) - Aufregung am Montagmorgen im sauerländischen Brilon: Eine Anruferin hatte der Feuerwehr nach Mitteilung der Rettungskräfte «einen Ballon im Wald und einen Brand» gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus - aber fand nichts. Auch die Flugleitung des gerade stattfindenden Ballon-Festivals Montgolfiade in Warstein hätte «keine Rückmeldung über einen Unfall» gehabt, so die Feuerwehr.

Von dpa