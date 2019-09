HSV mit Leihgeschäften: Harnik kommt, Wintzheimer geht

Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Martin Harnik von Werder Bremen ausgeliehen. «Ich freue mich, dass wir uns, vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, mit Martin Harnik verstärken werden. So einen Spielertypen können wir noch sehr gut gebrauchen», sagte Trainer Dieter Hecking am Montag. Harniks Engagement in Hamburg ist zunächst bis Saisonende befristet. Zudem besteht eine Kaufoption.

Von dpa