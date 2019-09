Polizei schreitet gegen Hochzeitskorso ein: Strafanzeigen

Bielefeld (dpa/lnw) - Polizeibeamte haben am Samstag einen Hochzeitskorso an einer Autobahnraststätte in Gütersloh gestoppt und von vier Fahrern die Führerscheine kassiert. Teilnehmer derselben Gesellschaft hatten zuvor in der Bielefelder Innenstadt eine Straße komplett blockiert und ein bengalisches Feuer entzündet, hieß es in einer Polizeimitteilung von Sonntag. Zeitweise behinderten dabei 15 Pkw den übrigen Verkehr.

Von dpa