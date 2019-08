Fürth verspielt Zwei-Tore-Führung in Bielefeld

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, bleibt aber nach dem 2:2 (1:2) gegen die SpVgg Greuther Fürth in dieser Saison ungeschlagen. Nach zuvor drei Siegen reichte es für die Ostwestfalen am Samstag nur zu einem Punkt - allerdings gegen einen starken Gegner. Fürth agierte taktisch gut, technisch stark und ging durch Branimir Hrgota (4. Minute) und Havard Nielsen (22.) früh in Führung. Arminia gelang erst durch eine Leistungssteigerung sowie einen durch Fabian Klos verwandelten Foulelfmeter (28.) und den Treffer von Joan Simun Edmundsson (63.) der Ausgleich.

Von dpa