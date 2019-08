Herne (dpa) - Die eingefangene Giftschlange in Herne ist bis auf Weiteres bei einem Reptilienexperten untergekommen. «Die Schlange ist wohlauf», sagte Stadtsprecherin Nina-Maria Haupt am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Sie hat wahrscheinlich den stressigsten Tag ihres Lebens gehabt.» Die Behörden beraten demnach nun, was mit dem Tier passieren soll.

Von dpa