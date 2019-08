Köln (dpa) - Mit einer Feier in Köln erinnert die Hilfsorganisation Cap Anamur heute an ihre Gründung vor 40 Jahren. Zu den Rednern gehören Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Enthüllungsjournalist Günther Wallraff. Außerdem wird ein Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlesen.

Cap Anamur wurde 1979 von Christel und Rupert Neudeck (1939-2016) gegründet, um vietnamesische «Boatpeople» zu retten. Diese flohen vor der kommunistischen Herrschaft in ihrem Heimatland. Die 76 Jahre alte Christel Neudeck sagte der Deutschen Presse-Agentur in Köln, sie fühle sich der aktuellen Sea-Watch-Seenotretterin Carola Rackete sehr verbunden. «Ich hoffe - aber das wird auch so sein -, dass sie dabei bleibt.» Von den Widerständen dürfe man sich nicht beeindrucken lassen, sondern müsse konsequent seinen Weg gehen.

Die geretteten Vietnamesen seien vor 40 Jahren in der Bundesrepublik mit offenen Armen aufgenommen worden, sagte Neudeck. «In der westdeutschen Bevölkerung haben die Menschen damals wirklich gespendet für diese Flüchtlinge, haben alles vorbereitet für sie, haben Patenschaften übernommen. Aber es waren natürlich auch nicht so viele, das muss man ehrlich sagen.» Insgesamt kamen über Cap Anamur 11 300 vietnamesische Flüchtlinge nach Deutschland.