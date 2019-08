RB Leipzig nach Erfolg in Gladbach erst einmal vorn

Mönchengladbach (dpa) - Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel hat sich RB Leipzig vorerst an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschoben. Der Dritte der Vorsaison gewann am Freitag zum Auftakt des dritten Spieltages 3:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach. Matchwinner für das RB-Team des neuen Trainers Julian Nagelsmann war dabei Nationalspieler Timo Werner, der mit seinen drei Toren (38. Minute, 47., 90.+4) den Grundstein zum Erfolg legte. Für die Gladbacher mit ihrem neuen Coach Marco Rose war es die erste Niederlage dieser Spielzeit. Das Anschlusstor von Breel Embolo zum 1:2 in der Nachspielzeit war zu wenig für die Gastgeber.