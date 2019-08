Es ist damit nach Veranstalterangaben das größte jährlich stattfindende Ballonfestival in Europa. Optische Höhepunkte des Ballonfahrerfestes sind die Massenstarts am frühen Morgen und am Abend - sofern die Witterung es zulässt. Rund 200 Ballonfahrer aus neun Ländern haben sich angemeldet - hervorstechend sind dabei Teams die besonders geformte Ballons in den Himmel steigen lassen: Zu den 32 gemeldeten Sonderformen gehören ein riesiger Schwarzbär-Ballon aus Taiwan, ein überdimensionaler Schraubendreher aus dem Siegerland, ein orangener Roboter-Ballon aus Brasilien oder ein gelber Smiley aus Großbritannien.

Auf einem Festplatz locken Karussells und Buden. Am Wochenende spielen mehrere Bands im Festzelt der Montgolfiade. Beliebt bei den Besuchern ist zudem das sogenannte Nachtglühen: An mehreren Abenden werden die Hüllen in der Dunkelheit am Boden bleibend mit heißer Luft gefüllt und durch die Gasbrenner in einer Art Choreographie zum Leuchten gebracht.