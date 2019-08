SC Freiburg will perfekten Saisonstart gegen Köln veredeln

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg kann den ohnehin schon besten Bundesliga-Start seiner Vereinsgeschichte am Wochenende veredeln. Nach zwei Siegen zum Auftakt peilt die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger 1. FC Köln den dritten Erfolg in Serie an. Die Vorzeichen dafür scheinen gut: Die noch punktlosen Kölner haben zuletzt vor 23 Jahren ein Pflichtspiel in Freiburg gewonnen.

Von dpa