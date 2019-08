Duisburg (dpa/lnw) - Um gegen Gaffer vorzugehen, hat die Polizei in Duisburg nun zur Kamera gegriffen und zahlreiche Schaulustige fotografiert. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, machten die Beamten am Donnerstagabend auf der A 40 Fotos von Autofahrern, die mit ihren Handys einen Lkw-Unfall filmten.

