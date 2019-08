Fortuna ohne Suttner nach Frankfurt

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss am Sonntag bei Eintracht Frankfurt (18.00 Uhr) auf Markus Suttner verzichten. Der österreichische Nationalspieler leidet unter einem Magen-Darm-Infekt. «Markus ist so geschwächt, dass er fürs Wochenende kein Thema ist», sagte Fortunas Trainer Friedhelm Funkel am Freitag über den Linksverteidiger, der im Sommer vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove verpflichtet worden war.

Von dpa