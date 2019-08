Matthäus glaubt an Gladbach-Weiterkommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Borussia Mönchengladbach in dieser Saison in der Europa League mindestens die K.o.-Runde zu. «Das ist machbar, die ersten beiden kommen weiter. Man sollte davon ausgehen, dass AS Rom und Gladbach die nächste Runde erreichen», sagte der Sky-Experte am Freitag in Düsseldorf. Neben Rom sind İstanbul Başakşehir und der Wolfsberger AC Gegner der Borussia in der Gruppenphase der Europa League.

Von dpa