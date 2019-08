Bayer-Trainer glaubt an Nationalelf-Comeback von Volland

Leverkusen (dpa) - Trotz der erneut ausgebliebenen Einladung für die Länderspiele im September glaubt Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz an ein Comeback von Kevin Volland in der Fußball-Nationalmannschaft. «Was nicht ist, kann noch werden. Ich glaube nicht, dass es definitiv vorbei ist», sagte der Niederländer am Freitag und warb für den 27-Jahre alten Stürmer: «Er spielt nicht nur seit ein oder zwei Spielen gut, sondern über eine längere Strecke.»