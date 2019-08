Wohnmobilhersteller Hymer und Thor positiv gestimmt

Düsseldorf (dpa) - Nach der Übernahme des deutschen Wohnmobilbauers Hymer blickt der US-Branchenriese Thor zuversichtlich auf das Caravaning-Geschäft hierzulande. Zwar sei der Markt in den USA etwas nach unten gegangen, aber die Aussichten in Deutschland seien besser, sagte der Geschäftsführer von Thor Industries, Bob Martin, der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld der Messe Caravan Salon in Düsseldorf. Davon profitierten beide Unternehmensgruppen.

Von dpa