Streckensperrung bei Düsseldorf: Bahnverkehr gestört

Betroffen war neben dem Regional- auch der Fernverkehr, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf dpa-Anfrage mit. Züge der Linie S6 aus Köln endeten in Langenfeld, die S6-Bahnen aus Essen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Für die Regionalbahnen in beide Richtungen wurde eine Umleitung zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hauptbahnhof eingerichtet. Betroffene Züge des Fernverkehrs wurden ebenfalls umgeleitet, so die Bahnsprecherin weiter.