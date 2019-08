Trickbetrug vereitelt: Falsche Polizisten gefasst

Der 30-Jährige erfuhr im Anschluss durch geschicktes Fragen von weiterem Bargeld in der Wohnung des Seniors. Dieses Mal rief der ältere Herr jedoch die Polizei an. Als der angebliche Polizist bereits am Donnerstag in Begleitung einer 27- und einer 28-jährigen Frau erneut zu der Wohnung kam, schlug die Polizei zu und nahm das Trio fest.