Grundsteuersätze in Nordrhein-Westfalen besonders hoch

Wiesbaden (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen müssen Hausbesitzer die höchsten Grundsteuerhebesätze aller Flächenländer in Deutschland bezahlen. Nur in den Stadtstaaten Berlin und Bremen fielen die Sätze der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke im vergangenen Jahr noch höher aus. In NRW betrug der durchschnittliche Hebesatz 570 Punkte, der deutsche Durchschnitt lag bei 472 Punkten, wie die Statistiker am Freitag berichteten. Deutlich niedriger sind die Sätze in Schleswig-Holstein (393), Bayern (394) und Baden-Württemberg (397).

Von dpa