Bochum (dpa/lnw) - Ein unter Drogen stehender Hausbesitzer aus Bochum wollte in seinem Haus Einbrecher gesehen haben und hat die Polizeibeamten dadurch zu seiner Hanfplantage geführt. Laut Polizeibericht habe der Mann mittleren Alters am vergangenen Dienstag den Notruf getätigt und verwirrt und schwer verständlich von Einbrechern in seinem Haus berichtet.

Von dpa