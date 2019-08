Fortuna-Sportvorstand: Mehr Talente als in Brasilien

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Lutz Pfannenstiel sieht zunehmend Probleme im brasilianischen Fußball. Deswegen würden vergleichsweise viele Toptalente aus Europa, insbesondere England und Deutschland kommen. «Weil der brasilianische Fußball unter anderem durch die Trainerausbildung interne Probleme hatte. Die Talente kamen nicht mehr so nach wie früher», sagte Pfannenstiel in einem t-online.de-Interview (Freitag) über weniger brasilianische Spieler in den Bundesliga-Kadern.