A40-Ausfahrt bei Duisburg gesperrt

Duisburg (dpa/lnw) - Autofahrer müssen am Wochenende im Bereich der A40-Rheinbrücke in Duisburg wegen Arbeiten an der Wiegeanlage mit Einschränkungen rechnen. Ab Freitagabend (20 Uhr) soll in Richtung Essen die Wiegeanlage an der Brücke nur auf einem Fahrstreifen überfahren werden. Zudem werde die Ausfahrt Duisburg-Homberg in Fahrtrichtung Essen gesperrt, kündigte der Landesbetrieb Straßen.NRW an. Erst am Montagmorgen soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Anschlussstelle Duisburg-Häfen umgeleitet.

