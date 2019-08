Angeschlagene Sané und Nastasic fehlen im Schalke-Training

Der 27-malige serbische Nationalspieler Nastasic stand sowohl in den beiden bisherigen Ligaspielen als auch im DFB-Pokal in der Startelf der Schalker. Sané wurde in der Bundesliga jeweils eingewechselt. Nach dem 0:0 zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach und dem 0:3 gegen Bayern München strebt der Revierclub am Samstag gegen Hertha BSC den ersten Sieg der neuen Bundesliga-Saison an.