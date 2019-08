Dortmund (dpa/lnw) - Ein Juwelier-Räuber ist von der Polizei mit einem unterschlagenen Auto erwischt worden. Die Beamten hielten den 44-Jährigen in Dortmund in einem Wagen an, den zuvor ein Bekannter von ihm zu einer Probefahrt genommen hatte, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Mit dem Auto sei der 44-Jährige dann weggefahren.

Von dpa