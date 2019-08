Neue Sendung mit Jürgen Domian im WDR Fernsehen

Köln (dpa/lnw) - Jürgen Domian kommt zurück. Ab dem 8. November werde er sich jeden Freitag im November neuen Geschichten öffnen - «live und ohne Tabus», teilte der WDR am Donnerstag in Köln mit. Über die neue Sendung im WDR Fernsehen will der Sender am kommenden Mittwoch informieren. Domian hatte 21 Jahren lang eine Nacht-Sendung moderiert und sich im Dezember 2016 von seinem Publikum verabschiedet. In dem Format, das im WDR Fernsehen und Radio 1Live lief, konnten ihn Menschen anrufen und von ihren Problemen erzählen. Das Ende seiner Sendung hatte er schon geraume Zeit vorher angekündigt, weil er keine Lust mehr auf Nachtarbeit habe.

