Ohne Talsperren wäre Ruhr 2019 häufig trockengefallen

Essen (dpa/lnw) - Ohne die Talsperren im Sauerland wäre die Ruhr auch in diesem Sommer bereits an vielen Tagen wieder stellenweise trocken gefallen. «Seit Ende Juni wäre die Ruhr bei Schwerte an 30 Tagen trocken gewesen, wenn die Talsperren nicht entsprechende Wasserabgaben geleistet hätten», sagte ein Sprecher des Ruhrverbands am Donnerstag. Grund seien der Regenmangel und die große Hitze im Juli und August.

Von dpa