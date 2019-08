Herne (dpa/lnw) - In Herne ist ein Mann (31) durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden. «Drei Männer flüchteten anschließend mit einem Pkw vom Tatort», berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag. Ein Zeuge habe den Vorfall am Mittwochabend beobachtet und den Beamten auch das Kennzeichen des Flucht-Autos genannt.

Von dpa