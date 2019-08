Initiative für unangemeldete Besuche vom Jugendamt

Hannover (dpa/lni) - Zur Stärkung des Kinderschutzes hat sich die Initiative «Kinder von Lügde» für unangemeldete Besuche von Jugendamtsmitarbeitern ausgesprochen. «Wir haben ein Pflegekind und fänden es schön, wenn das Jugendamt einfach mal so vorbeischaut», sagte Sprecherin Ina Tolksdorf am Donnerstag im Sozialausschuss des niedersächsischen Landtages. Die Initiative hatte sich als Reaktion auf den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde (Kreis Lippe) gegründet. In Hannover berieten die Abgeordneten, ob die Einrichtung einer Kinderschutzkommission als Konsequenz aus den jahrelang unentdeckten Gewalttaten sinnvoll sein könnte.

Von dpa