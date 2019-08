Landesverband lädt Bewerber für SPD-Vorsitz ein

«Wir erachten es für erforderlich und geboten, dass die Kandidatinnen und Kandidaten aus NRW mit ihren jeweiligen Teams sich im Landesvorstand vorstellen», schrieb Generalsekretärin Nadja Lüders in der Einladung. Der Vorstand mit 37 stimmberechtigten Mitgliedern will nach der Vorstellungsrunde entscheiden, ob er ein Tandem unterstützt. Walter-Borjans und Esken sind auf die Nominierung durch den NRW-Landesverband angewiesen, wenn sie noch in das Rennen um den SPD-Bundesvorsitz ziehen wollen. Am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Andrea Nahles ab.

Für eine Bewerbung brauchen die Kandidaten die Unterstützung von fünf Kreisverbänden/Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. Lauterbach und Kampmann hatten frühzeitig ihrer Bewerbungen erklärt und sich die Unterstützung von Unterbezirken geholt. Walter-Borjans warf seinen Hut erst am Mittwoch in den Ring und braucht nun die Nominierung durch den Landesverband.

Lauterbach forderte dagegen den Verzicht auf ein Votum für ein Kandidatenpaar. «Ein Votum durch einen Landesvorstand erweckt den Eindruck einer Sonderkandidatur», sagte er dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag).