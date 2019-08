Busfahrer bricht am Steuer zusammen: Vom Kollegen reanimiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Düsseldorfer Busfahrer ist am Mittwoch nach einem Kollaps am Steuer von einem Kollegen und einem weiteren Passanten erfolgreich reanimiert worden. Zuvor hatte der Bus mit dem ohnmächtigen Fahrer am Steuer bei langsamer Fahrt fünf Wagen gerammt, die an einer roten Ampel warteten, wie die Feuerwehr berichtete. Ein anderer Busfahrer habe sein Fahrzeug gestoppt, den hilflosen Kollegen aus dem Bus geholt und zusammen mit dem Passanten wiederbelebt.

