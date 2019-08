Regionalzug stößt mit Auto zusammen: Zwei Schwerverletzte

Balve (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Auto sind am Mittwochabend in Balve im Sauerland zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Zusammenprall habe sich gegen 17.45 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet, sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis. Die beiden Insassen des Autos seien im Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr war am Abend damit beschäftigt, sie aus dem Wrack zu befreien. Rettungshubschrauber seien angefordert worden.

Von dpa